Bei Rot über Ampel: Mopeddiebe von Polizei gefasst

Eine Streife der Polizei sichtete das Mofa (besetzt mit zwei Personen) am Dienstag gegen Mitternacht, als der Lenker bei Rot in den Kreuzungsbereich Lendplatz/Keplerstraße einfuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fanden das Fahrzeug in der Netzgasse am Boden liegend.