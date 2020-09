Quarantäne in Gemeindestube von Kötschach-Mauthen

Es gebe in der Gemeinde mehrere Covid-19-Fälle, sagte Zoppoth. Auf Anordnung der Gesundheitsbehörden befinden sich zahlreiche Kontaktpersonen in Quarantäne und werden getestet. „Unser Problem ist, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, dass in so einem Fall der Bürgermeister zu Detailinformationen kommt.“ Man sei auf Information durch die Betroffenen und die Medien angewiesen. Der Parteienverkehr finde vorerst nur noch telefonisch oder per E-Mail statt, das Jugendzentrum bleibe geschlossen.