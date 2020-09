Lichtenberger Schrauben-Innovation spart Operation

US-Markt im Visier

Trotz der scheinbar übermächtigen Konkurrenz durch internationale Konzerngiganten kann sich surgebright gut behaupten. In Österreich arbeiten bereits 72 Kliniken mit der Biotech-Firma zusammen. Auch in der Schweiz bauen schon einige Krankenhäuser auf das Know-how aus Oberösterreich. „In Deutschland stehen wir schon in den Startlöchern“, so die Geschäftsführer, die verstärkt ihre Fühler ausstrecken: „Der US-amerikanische Markt rückt immer mehr in unseren Fokus.“ Außerdem soll schon bald eine neue Lösung für die Sehnenfixierung präsentiert werden.