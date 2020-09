5G Broadcast bringt Antennen-Fernsehen aufs Handy

Die ORS ist an der Entwicklung maßgeblich beteiligt und hat im heurigen Frühjahr einen groß angelegten Testbetrieb in Wien begonnen, bei dem der neue Übertragungsstandard an den Sendeanlagen am Wiener Kahlenberg und in Wien-Liesing über die nächsten Jahre erforscht wird. Seit dem Sommer sind zusätzlich eigene Messwägen in Wien unterwegs, um unterschiedliche Geh- und Fahrgeschwindigkeiten zu simulieren und die Empfangsqualität des Signals zu testen.