Frau und Hund von Pitbull attackiert und verletzt

Die 24-jährige Linzerin kam am Donnerstag gegen 16 Uhr zur Polizeiinspektion Neue Heimat und gab an, dass sie gegen 11 Uhr auf einer freien Wiese am Angerholzerweg von einem Hund verletzt worden sei. Als die Frau mit ihrem angeleinten Vierbeiner spazieren gewesen sei, sei plötzlich das Tier mit Beißkorb, allerdings ohne Besitzer, aufgetaucht. Dabei sei es zu einem Kampf der beiden Hunde gekommen.