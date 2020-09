LASK-Goalgetter Raguz: „War sehr reif von uns!“

Der LASK ist nach einem Torspektakel gegen Dunajska Streda in der Qualifikation zur Europa League ins Play-off eingezogen. Die Linzer schlugen den slowakischen Tabellenführer in der dritten Qualifikationsrunde zu Hause mit 7:0 (2:0). HIER können Sie nachlesen, was Sieger und Besiegte nach der Partie zu sagen hatten ...