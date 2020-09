Raffl: „Profisport läuft über Selbstdisziplin“

Keine „Bubble“ wie im NHL-Play-off in Nordamerika, aber im Umgang doch stark eingeschränkt leben die Profis in Salzburg. „Wir haben das Red-Zone-Konzept, zu dem nur die 23 Spieler gehören, die in der Liga spielen. Dazu kommen die wöchentlichen Corona-Testungen. Jeden Tag in der früh müssen wir einen Fragebogen ausfüllen betreffend möglicher Anzeichen für Corona-Virus, dann gibt es Fiebermessungen vor dem Training, und dann starten wir“, beschreibt Raffl die Vorkehrungsmaßnahmen bei seinem Klub.