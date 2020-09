Der Auftakt der Ruperti-Tage fiel ins Wasser

Den Betreibern der Stände war weniger zum Lachen zumute. „Ich hoffe, dass das Wetter in den nächsten Tagen besser wird und mehr Besucher kommen“, so Thomas Gschwandtner. Bis Sonntag haben die Fahrgeschäfte noch geöffnet. Sollte sich der Wettergott nicht erbarmen, gibt es auch Indoor-Programm: „Wir bieten den Familien Domführungen an. Auch die Museen sind geöffnet“, so Organisator Dominik Elmer.