Auf Grippe vorbereitet: 200.000 Impfdosen bestellt

Schwerpunkt auf Kinder und Ältere

Insgesamt hat man für Oberösterreich 200.000 Grippeimpfdosen bestellt, eine Lieferbestätigung für ein Zusatzkontingent für die Allgemeinbevölkerung (40.000 Dosen) gibt es aber noch nicht. Im Vorjahr war die Durchimpfungsrate allerdings überschaubar. Österreichweit waren es gerade einmal acht Prozent. In Oberösterreich wurden 2019 rund 50.000 Impfdosen in Anspruch genommen. „Ein Schwerpunkt liegt heuer bei den Kindern, den älteren Mitbürgern sowie den Mitarbeitern in sensiblen Bereichen, wie dem Gesundheits-, Pflege- und Lehrpersonal“, so Haberlander.