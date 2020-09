Biden: Müssen „künstlichen Handelskrieg“ beenden

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden würde nach Angaben seines Beraters Tony Blinken den Handelskonflikt der USA mit der EU beenden. „Die EU ist der größte Markt der Welt, wir müssen unsere Wirtschaftsbeziehungen verbessern“, sagte Blinken, der Biden in außenpolitischen Fragen berät, am Dienstag. „Und ich denke, wir müssen einen künstlichen Handelskrieg beenden, den die Trump-Regierung begonnen hat“, so Blinken.