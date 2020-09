Obertrum: Motorrad prallte gegen Pkw

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 57-Jähriger am Dienstag auf der Haunsberg-Landesstraße mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Er prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 22. September 2020 kurz nach Mittag in Obertrum. Ein 57-jähriger deutscher Motorradfahrer fuhr auf der Haunsberg Landesstraße in Richtung Obertrum. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge prallte er gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Flachgauers. Durch den Sturz zog sich der Deutsche schwere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum Salzburg. Der Pkw Lenker erlitt leichte Verletzungen.