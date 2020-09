„Will im Leben nie wieder einen Computer sehen!“

In den USA ist ein von Großbritannien ausgelieferter Hacker zu fünf Jahren Haft und 1,5 Millionen US-Dollar Geldstrafe verurteilt worden, weil er als Teil der Cybercrime-Bande „The Dark Overlord“ an Erpressungs-Coups im Internet beteiligt war. Der 39-jährige Familienvater gab sich vor Gericht geständig und reumütig. Er beteuerte: „Ich will in meinem Leben nie wieder einen Computer sehen!“