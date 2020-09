„Wir wollen das Kapitel jetzt endlich beenden“

Salzburgs Max Wöber: Ein echter Anführer

Wöber will vorangehen, denn genau das fordert Trainer Marsch von ihm ein. „Max hat das Potenzial, ein großer Anführer zu sein. Er ist der Typ Kapitän“, adelt der US-Amerikaner den 22-Jährigen. Sein Schützling fühlt sich geehrt und möchte den hohen Ansprüchen gerecht werden. „Der Trainer fordert extrem viel von mir, gibt sich nie zufrieden. Ich weiß auch, dass ich das in mir habe und will das zeigen.“ Am besten mit dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League.