So macht Fußball keinen Spaß

Wo liegt der Reiz, wenn Spiele nicht stattfinden oder vorab entschieden sind?

In der Quali-Vorrunde zur Champions League wertete der Verband eine Partie zwischen Drita (Kos) und Linfield mit (Nir) 0:3, weil die Kosovaren zwei Covid-Fälle im Team hatten. Die Amateure von Färoer-Klub Klaksvik kamen kampflos in die zweite Quali-Runde, weil Slovan Bratislava Fälle in den eigenen Reihen hatte.