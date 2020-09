Spielhölle von Ex-Casino-Croupier ausgehoben

Zutritt für Spieler in den Pokerkeller ermöglichten ein elektronischer Geheimcode oder die obligaten Brutalo-Türlsteher am Eingang. Selbst als die Finanzpolizei samt einer Bereitschaftseinheit anrückte, weigerten sich die Betreiber - sie machten pro Monat einen fünfstelligen Gewinn - zu öffnen. Ein Schlosser löste das Problem, und als eine Diensthundeeinheit mit knurrenden Kameraden auf vier Pfoten das Gewölbe betreten hatte, wurde es an den Spieltischen rasch still. Finanzpolizisten stellten illegale Pokertische, Wettautomaten, Kartenmischgeräte und mit unsichtbarer Tinte gezinkte Karten sicher.