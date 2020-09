Bersteiger stürzte knapp 100 Meter ab

Der Mann machte sich mit einem Begleiter am Vormittag von der Bertgenhütte über die Teufelslöcher in Richtung Hochseiler auf. Auf der Berghütten hatten sie vorher genächtigt. Sie wollten ein Schneefeld überqueren und hatten dazu Steigeisen angelegt. Der 58-Jährige rutschte aus und schlitterte über das Schneefeld und schroffes Gelände knapp 100 Meter talwärts. Sein Begleiter konnte zu ihm absteigen und Erste Hilfe leisten. Er alarmierte das Rote Kreuz. Der 58-Jährige wurde in das Klinikum Schwarzach geflogen.