Schnellere Corona-Tests: Ärzte empfehlen Container

Anschober ortet Versäumnisse

Leise Kritik an den langen Wartezeiten auf die Testergebnisse kam nun auch von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag im Ö1-Radio. Er ortet Versäumnisse in einigen Bundesländern. Als schweren Fehler bezeichnet Anschober die Tatsache, dass nach einem Anruf bei der Corona-Hotline die Tester erst nach Tagen vorbeischauen.