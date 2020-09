Trafik schon mehrmals von Räubern überfallen

Insgesamt fünf Überfälle

Die Trafik in der Linzer Raimundstraße wurde nicht zum ersten Mal das Ziel von Räubern. „Wir sind im Jahr 2013 überfallen worden und ein Jahr später genau am gleichen Tag ein zweites Mal“, erzählt die Chefin des Ladens. Damals konnten beide Täter gefasst werden. Auch die Vorbesitzerin wurde zweimal zum Opfer eines Überfalls. Die Trafikantin war am Freitag selbst nicht anwesend, als der Täter von einer Mitarbeiterin Geld forderte und sie mit einem Messer bedrohte. Nur zwei Minuten vorher war eine weitere Angestellte mit ihrem Hund heimgegangen. „Auch Einbrecher versuchen leider immer wieder ihr Glück bei uns“, beklagt die Frau. Die Polizei bittet um Hinweise.