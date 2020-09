Queen erkennt Harvey Weinstein Ritterorden ab

Queen Elizabeth II. hat dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (68) seinen Ritterorden aberkannt. Das geht aus einem am Freitag in London veröffentlichten Gesetzesblatt hervor. Die Auszeichnung war Weinstein im Jahr 2004 wegen seiner Verdienste in der britischen Filmindustrie verliehen worden. Weinstein war unter anderem der Produzent des Filmklassikers „Der englische Patient“.