Bei Trauerfeier von Kugel getroffen: Fußballer tot

Zeugen berichteten demnach, es habe sich um einen Irrläufer gehandelt, als Teilnehmer der Feier in die Luft schossen. Der 32-Jährige sei am Freitag an den Folgen der Verletzung gestorben, meldete der libanesischen Sender Al-Jadid. Auch der libanesische Fußballverband bestätigte seinen Tod auf Twitter. Atwi war bis zuletzt in Libanons erster Liga aktiv. Er hatte dreimal für die Nationalelf des Landes gespielt.