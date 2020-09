MAN-Betriebsrat: „Streik ist das letzte Mittel“

Ende 2023 soll das Werk in Steyr mit 2300 Mitarbeitern geschlossen werden - die Pläne des MAN-Vorstands lösen Bestürzung aus. Der Betriebsrat ist kämpferisch, will verhandeln und ein Konzept erarbeiten, in dem Steyr als Teil von MAN erhalten bleibt. „Es wird eine harte Auseinandersetzung“, sagt Erich Schwarz.