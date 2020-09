Double-Overtime: Islanders noch im Play-off-Rennen

Die New York Islanders haben nach großem Kampf und zweifacher Verlängerung mit einem 2:1-Sieg über Tampa Bay Lightning ihre Chance auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup der National Hockey League (NHL) gewahrt. Dank des Tors von Jordan Eberle (93.) verkürzten die Islanders am Dienstag in Edmonton in der „best of seven“-Serie auf 2:3.