Kein Zusammenhang zwischen Nawalny und Nord Stream

Kreml will Sanktionen nicht unbeantwortet lassen

Der Kreml hatte schon vor Tagen wissen lassen, dass er die Diskussionen über einen möglichen Baustopp für Nord Stream 2 für überflüssig hält. „Warum sollte man von irgendwelchen negativen Maßnahmen gegenüber dem internationalen Projekt sprechen, an dem auch deutsche Unternehmen beteiligt sind?“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor einer Woche. Der Kreml sieht die Gasleitung von Russland nach Deutschland als ein wirtschaftliches Projekt und kein politisches, was bisher auch Linie der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel war.

Man werde etwaige Sanktionen auf keinen Fall unbeantwortet lassen, hieß es am Wochenende aus dem Kreml. Welche Reaktionen das sein könnten, sagte Außenminister Sergej Lawrow nicht. Sein Ministerium hatte zuletzt von „grundlosen Angriffen“ auf Russland und einer „Desinformationskampagne“ gesprochen, die als Vorwand für neue Strafmaßnahmen genutzt werde.