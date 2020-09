Ukraines Präsident Selenskyj besucht erstmals Wien

Selenskyj hat noch ein weiteres Anliegen, dass er bei seinem Besuch in Wien klären will: Er wünscht sich, dass der Platz, der bei einer Umgestaltung vor der Barbara Kirche in Wien entsteht, in „Ukraine-Platz“ benannt wird. Hintergrund ist die Rolle von St. Barbara als ältestem und wichtigstem Zentrum des Ukrainertums in Österreich.