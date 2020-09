Russland will auf mögliche Sanktionen „reagieren“

Russland will mögliche Sanktionen im Fall des vergifteten Regierungskritikers Alexej Nawalny nicht unbeantwortet lassen. „Wir werden natürlich reagieren“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Samstag in Moskau. Während die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nun in dem Fall aktiv werden will, wurde bekannt, dass Nawalny wohl mit einer „härteren“ Form des Nervenkampfstoffs Nowitschok vergiftet wurde.