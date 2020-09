Gewürztraminer: Der Realität mit Spaß trotzen

Ziele beharrlich verfolgen

„Zuerst haben wir das Album von März auf September verschoben, aber da wussten wir noch nicht, dass es mit den Livekonzerten so lange schwierig sein würde“, erklärt das in München geborene Band-Sprachrohr Gidon Oechsner. Schlagzeuger Daniel Neuhauser pflichtet ihm bei: „Vom Lockdown allein bis Ende August sind uns gut 20 bereits fix ausgemachte Konzerte flöten gegangen. Die Situation ist keine gute, aber wir kämpfen weiter.“ Die Gewürztraminer pflegen ihre Karriere selbst in der Hand zu haben. Etwaige Einflüsterer waren zwar immer wieder einmal Teil des Weges, wurden dann aber genauso schnell wieder geschasst. Die Band weiß was sie will und verfolgt dieses Ziel beharrlich. „Für mich fühlt es sich schon so an, als wäre diese Band auf der Welt, um live zu spielen“, erklärt Oechsner, „wir sind auf einem guten Weg dorthin, mit der Band unseren Lebensunterhalt verdienen zu können, weil sie weit über ein Hobby hinausgeht. Jetzt veröffentlichen wir unser ,Meisterwerk‘ und können damit kaum auftreten, das ist nicht einfach.“