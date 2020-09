Das sind die besten Dünger für den Herbst

Nun ist die Zeit gekommen, um erste Gartenarbeiten für den Herbst in Angriff zu nehmen. Was Sie nun im eigenen Grün erledigen sollten, erfahren Sie in unserer Krone-Serie. Eine wichtige Rolle spielt in jedem Fall die Pflege des Rasens. Dieser sollte nun von Laub befreit und entsprechend mit Dünger versorgt werden. Beim Dünger ist es wichtig, dass Sie zu einem speziellen Substrat greifen. Nur damit ist eine optimale Nährstoffversorgung des Rasens gewährleistet.