„Krone“-Serie: Gartenarbeiten im September

Welche Aufgaben warten im phänologischen Kalender auf Gärtner? Die wichtigsten (Routine-)Arbeiten präsentieren wir Ihnen ab sofort in einem neuen, monatlichen Special. Diesmal: Im September, der in der Jahreszeit des Frühherbsts fällt, dürfen große Pflanzvorhaben umgesetzt werden. Balkon- und Kübelpflanzen sollten vor erstem Frost geschützt werden. Im Nutzgarten steht die Kultur von Gemüse an. Was noch alles zu tun ist, erfahren Sie hier. Wir freuen uns auf Fotos Ihrer grünen Oase - bei Abdruck in der „Krone“ winken 55 Euro Leserreporterhonorar! Tipp: Sie können ein Exemplar von Quickfinder Gartenjahr gewinnen!