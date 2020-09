Flüchtlinge aus Moria: Druck auf Politik wächst

Hunderte Demonstranten gingen am Sonntag auf die Straße, um für die Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Brand im griechischen Lager Moria zu demonstrieren. Landeshauptmann Wilfried Haslauer spricht sich klar dagegen aus. Die Bürgerliste will indes Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner in die Pflicht nehmen.