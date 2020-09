Schüler sehen Regeln lockerer als die Eltern

„Der heurige Schulstart ist für mich fast wie immer. Bei den Ampelfarben kenne ich mich so mittelmäßig aus“, erzählt Nadine Marschall. Die 12-jährige Schülerin besucht ab heuer die dritte Klasse des Christian-Doppler-Gymnasiums. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sophie genoss die Schülerin das letzte Ferienwochenende. „Um Corona in der Schule mache ich mir keine Sorgen. Das wird schon gut gehen“, ergänzt Sophie, die in die 3. Klasse ins Sport- und Musik-Realgymnasium kommt. Auch Viktoria Mayrhofer, Schülerin aus der Volksschule Reitdorf, freut sich auf den Schulstart. „Ich kenne mich bei den Ampelfarben noch nicht so gut aus, da muss ich erst mit meiner Mama reden. Sorgen mache ich mir nicht um mich, sondern um meinen Opa“, so die Schülerin.