Verirrte Elfjährige löste Suchaktion im Lungau aus

Eine Schülerin hat sich am Donnerstagabend am Schwarzenberg im Lungau verirrt. Die Elfjährige wurde gegen 23.00 Uhr von Einsatzkräften unverletzt gefunden. Die Lungauerin steckte im Dickicht fest. Sie hatte um 20.00 Uhr per Handy ihren Pflegevater um Hilfe gerufen. Als die Verbindung abbrach, alarmierte er die Polizei.