Mehr Wiener, aber der Österreicher-Anteil sinkt

Der Ausländer-Anteil in Wien liegt damit bei 30,8 Prozent und ist laut dem Integrationsbericht fast doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt (16,7 Prozent). Fast die Hälfte der Bevölkerung in der Bundeshauptstadt hat einen Migrationshintergrund (45,9 Prozent). Österreichweit sind es mit 23,7 Prozent nur rund die Hälfte davon.