Raab: „Wollen kein Chinatown, kein Little Italy“

Eltern mit Migrationshintergrund in die Pflicht nehmen: Der Anteil der Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache ist dem Bericht zufolge in der Bundeshauptstadt in den letzten zehn Jahren von 17,6 auf 26,4 Prozent, in Wien sogar auf mehr als die Hälfte (52,2%), gestiegen. Lösungsansatz der Regierung: Neben einer intensiven Sprachförderung für diese Kinder sollen aber auch die Eltern in die Pflicht genommen werden. Sie müssen der Integrationsministerin zufolge ihre Mitwirkungspflicht an der Bildung ihrer Kinder wahrnehmen und mit Schule und Lehrern zusammenarbeiten. Der Bildungsbereich bleibt jedenfalls eine fixe „Baustelle in der Integration“, wie auch Pabel anmerkt. Zwei Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund erreichten die Bildungsstandards im Lesen nicht, das sei alarmierend. Pabel plädiert hier unter anderem für ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr. Raab nennt hier als ersten wichtigen Schritt zudem die neuen Elternkurse des vergangenen Sommers.