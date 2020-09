In der Bundeshauptstadt fehlen 110.000 Wohnungen

Folgende Städte wurden neben Wien für die Studie untersucht: London, Paris, Kopenhagen, Berlin, Budapest, Zürich, Warschau und Amsterdam. Fazit: Insgesamt besteht ein Bedarf von sagenhaften 1,2 Millionen Wohneinheiten allein in diesen neun Metropolen. Österreichs Hauptstadt benötigt in den nächsten zehn Jahren rund 110.000 zusätzliche Wohnungen. Die Lage in London hingegen ist bei Weitem prekärer - hier fehlen 355.000 Wohnungen. In Zürich sind es „nur“ 34.000.