Heute streiken die Postbusse

Weil das Management die Kritik an den langen Stehzeiten bislang ignoriert hat, steigen die Fahrer auf die Barrikaden. Hundert Lenker werden heute zur ersten Versammlung in Hollabrunn erwartet, in der Region gibt es vor 8 Uhr daher zahlreiche Ausfälle. Vor allem die Linien in und um Pulkau, Ravelsbach und Ernstbrunn sind betroffen.