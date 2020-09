Was bringt ein Bauch-Weg-Gürtel wirklich?

Die Gürtel sorgen in erster Linie dafür, dass Wärme am Bauch entsteht. Das ist in erster Linie nicht schlecht, da erhöhte Wärmeproduktion auch zu mehr Schweißbildung führt - und Schwitzen ist bekanntlich gesund. Sie sollten sich also im Klaren sein, dass Sie durch den Gürtel mehr schwitzen. Empfehlenswert sind die Gürtel also tatsächlich nur beim Sport. Hier können sie, in Kombination mit Laufen und Krafttraining, den Fettabbau und Muskelaufbau beschleunigen. Und dann klappt es auch mit dem flachen Bauch!