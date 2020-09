Eurofighter-Verkauf zu ungünstigem Zeitpunkt

Ein „Krone“-Bericht über Klaudia Tanners Brief an den indonesischen Verteidigungsminister, in dem sie ihm unsere 15 Eurofighter zum Kauf anbietet, hat am Sonntag hohe Wellen geschlagen - nicht nur in Österreich. Auch in Indonesien wird nun wieder diskutiert, wie sinnvoll ein Neukauf der gebrauchten Jets für das Land wäre.