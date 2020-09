Asien-Deal: So will Tanner Eurofighter loswerden

Was vor zwei Monaten mit einem mysteriösen Brief aus Indonesien begonnen hat, entwickelt sich nun zu Österreichs bester Chance, die ungeliebten Eurofighter tatsächlich loszuwerden: Ministerin Klaudia Tanner hat nun erstmals ihrem indonesischen Amtskollegen Prabowo Subianto geantwortet und angekündigt, mit ihm in konkrete Verkaufsverhandlungen treten zu wollen. Sie ordnete auch gleichzeitig ihren Generalstab an, alles für den empfohlenen Verkauf vorzubereiten. In Richtung Indonesien hieß es: „Wir nehmen Ihr Interesse am Kauf der fünfzehn österreichischen Eurofighter zur Modernisierung Ihrer Luftflotte gerne entgegen.“