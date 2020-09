Jugendliche Angreifer nach Attacke ausgeforscht

Am vergangenen Wochenende exkalierte ein Streit vor einem Lokal zwischen einem 17-jährigen Kroaten und drei damals unbekannten Männern. Dabei wurde der 17-Jährige durch Schläge und Tritte - auch noch als er schon am Boden lag - schwer verletzt. Der Jugendliche musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden und erstattete am nächsten Tag bei der Polizei Anzeige.