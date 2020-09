Weiße Wissenschaftlerin gab sich als Schwarze aus

Inmitten heftiger Debatten über Rassismus in den USA sorgt nun der Fall einer Hochschuldozentin für Empörung. Die Historikerin Jessica Krug gab sich nämlich fälschlicherweise als Afroamerikanerin aus. Über ihre wahre Herkunft habe sie „den größten Teil“ ihres Erwachsenenlebens über gelogen, schrieb sie in einer Erklärung auf der Plattform „Medium“. Bis auf Weiteres darf Krug an der George-Washington-Universität in der US-Hauptstadt nicht unterrichten.