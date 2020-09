US-Polizisten nach tödlichem Einsatz suspendiert

Ein tödlicher Polizeieinsatz im US-Bundesstaat New York im März dieses Jahres hat nun Konsequenzen für sieben Polizeibeamte. Wie berichtet, wurde ein psychisch kranker Mann, der nackt auf der Straße in Rochester herumlief, von den Cops angehalten, fixiert und mit einem Sack über dem Kopf am Spucken gehindert. Eine Woche nach der Festnahme des 41 Jahre alten Afroamerikaners Daniel Prude verstarb dieser in einem Krankenhaus. Nun sind die sieben beteiligte Polizisten vom Dienst suspendiert worden.