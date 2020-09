Schulstart in Tirol mit vielen neuen Regelungen

Maskenpflicht zum Start in Kufstein denkbar

Dass ganze Bezirke bei Rot auf Heimunterricht umstellen, das ist laut Gappmaier nicht automatisch angedacht: „Wie ich die Verordnung lese, haben wir bei den Schulen die Möglichkeit, regional zu differenzieren.“ Doch was gilt nun in Kufstein, das seit Freitag laut Corona-Ampel gelbe Zone ist? Noch warte man auf die genauen Vorgaben des Bundes, meint LH Günther Platter. Für Gappmaier ist es denkbar, dass der Bezirk auch in den Schulen mit verschärfter Maskenpflicht startet und es Einschränkungen für Sport- und Musikunterricht gibt.