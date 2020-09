Dominic Thiem - unser Mann gegen die Verhinderer

„Ich möchte meine Fans einfach an meinem Leben als Tennisprofi teilhaben lassen“, erklärt der Niederösterreicher, der heute seinen 27. Geburtstag feiert. Und an diesem eben mit all den Informationen selbst Geschenke verteilt. Im modernen Sport ist all das ungewöhnlich. Weil bei viel zu vielen die Tendenz dahin geht, sich völlig abzuschotten. Am besten keine Interviews, schon gar kein näherer Kontakt zu Fans. Auch österreichische Fußballer haben in den letzten Jahren diesen Weg eingeschlagen.