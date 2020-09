Im Juli und August mehr Verkehrstote als 2019

„Jeder Verkehrstoter ist einer zu viel. Es gibt nur eine akzeptable Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen, und die ist null. Und diesem Ziel gilt es so nahe wie möglich zu kommen“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Kärnten ist das einzige Bundesland, in dem die Zahl stieg. In allen anderen Bundesländern ist sie gesunken; in der Steiermark sogar um 13. Es gab dort Im Juli/August auf den Straßen nur fünf Tote zu beklagen.