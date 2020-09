Koalitionskrise: Plant Willi Befreiungsschlag?

Grüne uneins

Tatsache ist: Nicht einmal Willis eigene Fraktion, die Grünen, steht geschlossen hinter ihm. Niemand von ihnen rückt seit Monaten zu seiner Verteidigung aus. Interne Flügelkämpfe zwischen Fundis und Realos (sofern vorhanden) lähmen die Partei. Die Klubchefin Renate Krammer-Stark wird zwischen den Fronten aufgerieben. Vize-BM Uschi Schwarzl nützt ihre langjährige politische Erfahrung nicht, um die Lager zu vereinen, was sie letztlich ihren Job als Vize-Bürgermeisterin kosten könnte. Ein gutes Druckmittel hat Willi, um eine interne Neustrukturierung durchbringen zu können: Er könnte andernfalls die Blauen ins Boot holen. So oder so muss er bald in die Gänge kommen und die Koalitionskrise lösen.