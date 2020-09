Box-Champ Joshua kämpft im Dezember gegen Pulew

Box-Weltmeister Anthony Joshua steigt im Dezember in London wieder in den Ring. „Der 12. Dezember in der O2-Arena ist der Plan für AJ“, sagte Promoter Eddie Hearn bei „Boxing Scene“. Der Schwergewichts-Champion nach IBF, WBA und WBO-Version tritt dann mit einigen Monaten Verspätung zu seiner Pflichtverteidigung gegen den Bulgaren Kubrat Pulew an.