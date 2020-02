Gewessler beruft Asfinag-Aufsichtsrat ab

Wie berichtet, will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Hofer rund um zwei Spenden an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion einleiten, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Aufsichtsratsbestellung erfolgt sind. Dabei könnte es sich um eine illegale Geschenkannahme gehandelt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Hofer und die FPÖ bestreiten die Vorwürfe.