Leihspieler Wolf verrät Kaufpflicht von Gladbach

Mit der Borussia hat der Offensivspieler, der in Österreichs U21-Nationalteam für die anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien (4. September/18.30 Uhr) und England (8. September/20.30, jeweils live ORF Sport +) einberufen wurde, viel vor: „Als Spieler will man immer so viele Spiele wie möglich gewinnen - und dann gewinnt man vielleicht auch irgendwann mal einen Titel.“ Das Ziel des Champions-League-Teilnehmers müsste es nach Platz vier in der Vorsaison sein, „noch ein, zwei weitere Schritte“ zu machen.