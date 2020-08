Staraufgebot bei Literaturfest im Stieglerhaus

Brandaktueller Roman

Bereits am 6. September kommt Ilija Trojanow ins Stieglerhaus, wo er aus seinem brandaktuellen Roman „Doppelte Spur“, einer spannenden Sichtweise auf die Beziehungen zwischen US-Präsident Trump und Russland, lesen wird. Nicht minder interessant und überaus liebenswert ist Katja Oskamps Buch „Marzahn, mon amour“, in dem sie als Fußpflegerin das Leben in Berlins größter Plattenbausiedlung beschreibt. Termin: 9. September, 18 Uhr.