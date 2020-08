„Aufregend!“ Bahrain wird Lauda-Rekord brechen

Wie Simulationen ergaben, könnte die Rundenzeit in der Qualifikation unter einer Minute liegen. Der bisherige Rekord liegt bei 58,79 Sekunden und wurde von Niki Lauda 1974 in Dijon in Frankreich aufgestellt. Eine noch niedrigere Pole-Rundenzeit ist nun sehr wahrscheinlich. Denn: Es gibt in Bahrain dann insgesamt nur elf Kurven und kaum harte Bremszonen, weshalb die Formel 1 im Qualifying von Rundenzeiten unter 55 Sekunden ausgeht.